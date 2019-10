Stadsbestuur test bladkorven uit LBR

23 oktober 2019

16u27 0 Poperinge Deze herfstperiode heeft het stadsbestuur van Poperinge voor het eerst bladkorven gezet in de buurt van openbare groenzones.

De plaatsing van de bladkorven is een testproject van de groendienst. De korven moeten de hoeveelheid bladeren op de straat en het voetpad verminderen. Daardoor voorkomen ze onder andere dat rioolkolken toeslibben en mensen of voertuigen uitglijden of slippen. “Ze dienen uiteraard alleen voor bladeren van bomen die op openbaar domein staan. Het is niet de bedoeling dat mensen er hun tuinafval in dumpen. De stadsdiensten komen ze regelmatig leegmaken”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

Het stadsbestuur rekent op de burgerzin van de Poperingenaar voor het onderhoud van de bladkorven. De bladkorven worden niet geledigd als de korf vreemde materialen bevat die niet thuishoren in de bladkorf, zoals stenen, takken, snoeiafval, grasmaaisel of ander zwerfvuil.