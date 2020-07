Stadsbestuur genoodzaakt om enkele activiteiten te annuleren Laurie Bailliu

30 juli 2020

09u17 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur ziet zich genoodzaakt enkele activiteiten te annuleren, na de aankondiging van de verstrengde coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad. Ondere andere Lekker Westhoeks kan door de verstrengde coronamaatregelingen niet meer plaatsvinden.

Het Poperingse stadsbestuur om enkele geplande activiteiten te annuleren. Dit doen ze naar aanleiding van de stijgende covid-19-besmettingen in ons land en de verstrengde federale coronamaatregelen. De avondmarkt op 14 augustus wordt geannuleerd. Funshoppen is verboden en een avondmarkt is bij uitstek een vorm van funshoppen. Winkelen moet ook opnieuw individueel gebeuren. Het recreatief beach- en grasvolleybaltornooi op 15 augustus zal ook niet meer plaatsvinden. Door de verstrengde maatregelen wordt ook Lekker Westhoeks geannuleerd. Deze organisatie zou drie weken na het voorlopige einde van de huidige maatregelen komen en de onzekerheid rond wat zal kunnen en mogen neemt toe.

Het stadsbestuur vernam intussen ook dat de Feestcommissie in Roesbrugge besliste om de plaatselijke kermis met IJzerfeesten te annuleren. Ook de Duinkerkestraatkermis liet weten dat de voorwaarden te streng zijn om hun evenement met vrijwilligers te kunnen organiseren en zij beslisten eveneens om af te gelasten. Ook de Kinderbrouwerij in Reningelst annuleerde haar activiteiten van komend weekend, een optreden en Kinderfeest.

Parkconcerten en Montebergrally

De parkconcerten, Luisteren toegestaan, en de tuin- en horecaconcerten kunnen wel blijven doorgaan, omdat ze aan de normen beantwoorden. De evenementen kregen een groen attest uit de veiligheidsmatrix (Covid Event Risk Model). Hier geldt, conform de recentste maatregelen, de verplichting om een mondmasker te dragen. De Montebergrally gaat voorlopig ook nog altijd door. De activiteiten zal zich volledig concentreren op de industriezone, zonder publiek en met strenge controle op deelnemers en teams. In het stadscentrum zal niets doorgaan.