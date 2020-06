Stad zoekt ontwerper voor (her)inrichting De Kring Laurie Bailliu

01 juni 2020

09u10 0 Poperinge De stad Poperinge gaat op zoek naar een ontwerper voor de (her)inrichting van het huis voor verenigingen De Kring. In de gemeenteraad van mei werd het bestek voor deze renovatie goedgekeurd. Een maand eerder werd de aankoopakte van deze site ook al definitief goedgekeurd.

“De Kring was in een vorig leven al de thuisbasis voor heel veel verenigingen die onze stad rijk is. We willen dat zo houden en voorzien verschillende ruimtes voor verenigingen. Daarnaast komt er ook horeca-uitbating met concessie. Zo blijft de vroegere opsplitsing tussen private en publieke functies behouden”, zegt Loes Vandromme, schepen van cultuur.

De laatste jaren verdwenen heel wat feest- en vergaderzalen in het centrum van Poperinge. “De vraag naar voldoende multifunctionele ruimtes voor verenigingen is al een tijdje heel groot. In de vernieuwde infrastructuur zal onder meer plaats zijn voor een repetitieruimte, een polyvalente zaal met tuin, een leskeuken, verschillende vergaderruimtes en voldoende bergruimtes. Daarnaast blijft een deel van de infrastructuur voorbehouden voor een horeca-uitbating (met concessie)”, vertelt schepen Vandromme.

“In het bestek wordt sterk ingezet op de duurzaamheid van het gebouw. Openbare gebouwen moeten ook steeds voldoen aan criteria voor toegankelijkheid. Er komt een lift, vooral in functie van de gebruikers van de verschillende verdiepingen, waaronder de Poperingse Harmonie St. Cecilia, en er wordt ook plaats voorzien voor een ruime fietsenstalling. Binnen het meerjarenplan is de realisatie van ’ruimte voor cultuur’ een belangrijk hoofdstuk. Dit bestek is een belangrijk stap in de realisatie van deze beleidsdoelstelling.” Nu is de stad dus op zoek naar een ontwerper voor deze (her)inrichting van het huis voor verenigingen De Kring. Offertes worden verwacht voor 17 juni.