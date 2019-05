Stad verwelkomt nieuwe inwoners LBR

26 mei 2019

11u13 0 Poperinge De stad Poperinge heeft haar nieuwe inwoners verwelkomd tijdens het jaarlijkse onthaalmoment.

De nieuwe Poperingenaars werden ‘s morgens getrakteerd op een ontbijt in LDC De Bres. Daarna stond een wandeling met stadsgidsen in het centrum op de agenda. De onthaalvoormiddag werd afgesloten met een drankje in het Hopmuseum. Een 80-tal nieuwe inwoners waren aanwezig. “In totaal zijn er 637 nieuwe inwoners. Een mooi aantal”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). “Met de aanwezigen heb ik een woordje gebabbeld en er is echt een mix aan nieuwe inwoners. Sommige zijn afkomstig uit omliggende dorpen en waren op zoek naar meer faciliteiten. De anderen keren terug naar Poperinge en zijn gecharmeerd door alle vernieuwingen die we als stad hebben ondergaan. Sommige nieuwe inwoners zijn hier uit liefde voor Poperinge en hebben hun hart verloren aan onze stad.”

Kersverse Poperingenaars zijn Katrien Caron en Danny Frederics. Hij werkt in Veurne en zij in Dranouter. “Poperinge was de middenweg. We hebben al een beetje overal gewoond. Westouter, Leuven, Bulgarije, Westvleteren… Nu dus Poperinge. Waarom zoveel verhuizen? Het avontuur dat lonkt, denk ik.”