Stad trakteert kersverse ouders op een baby-ontbijt Laurie Bailliu

23 februari 2020

14u12 0 Poperinge Alle Keikopjes van 2019 en hun ouders werden uitgenodigd voor een Poperings baby-ontbijt. Aansluitend werd een boomplantmoment georganiseerd.

Een beeld die je niet zo vaak ziet: JOC De Kouter vol met baby’s. Alle baby’s van 2019 en hun ouders werden uitgenodigd voor een Poperings baby-ontbijt. Ouders werden getrakteerd op een ontbijt en konden een familieportret laten nemen. Een 70-tal ouders zakten af naar JOC De Kouter. “Het is hier opvallend stil. Samen met de Gezinsbond werd dit baby-ontbijt georganiseerd en we zijn dankbaar dat jullie naar dit initiatief komen”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Dit evenement is er voor kinderen van 0 tot 1 jaar. Waarschijnlijk zullen deze kinderen hier ook wel nog komen als ze 16 jaar zijn om naar een fuif te komen”, zegt schepen Loes Vandromme. De ouders en baby’s trotseerden nadien nog de wind, want aansluitend werd een boomplantmoment georganiseerd op de hoek van de Helleketelweg en de Stoppelweg.