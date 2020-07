Stad Poperinge zoekt uitbater voor cultuurcafé De Kring Laurie Bailliu

08 juli 2020

14u52 0 Poperinge De stad Poperinge kocht recent het voormalige Gasthof De Kring. Nu gaat de stad op zoek naar een concessiehouder die zal instaan voor de horeca-uitbating van het ‘cultuurcafé’. Kandidaten dienen een dossier in tegen uiterlijk 15 september 2020.

De stad Poperinge werd recent eigenaar van het vroegere hotel-restaurant-feestzaal De Kring, langs het Burg. Bertenplein. Bedoeling is dat de feestzaal en de verdiepingen na een grondige renovatie vanaf 2022 ten dienste staan van het rijke verenigingsleven.“De Kring was in een vorig leven al de thuisbasis voor heel veel verenigingen die onze stad rijk is. We willen dat zo houden en voorzien verschillende ruimtes voor verenigingen. Daarnaast komt er ook horeca-uitbating met concessie”, zei Loes Vandromme, schepen van Cultuur, over de aankoop van De Kring.

“De gewezen Gasthof De Kring had altijd al meerdere functies, zowel voor het verenigingsleven als voor private spelers (repetitieruimtes, vergaderlokalen, feestzaal, café, restaurant, hotel,…). Ook na de geplande renovatie in 2021 blijft die opsplitsing tussen private en publieke functies behouden. De stad verhuurt verscheidene ruimtes aan verenigingen, terwijl een deel van de infrastructuur voorbehouden blijft voor een horeca-uitbating”, zo klinkt het bij Stad Poperinge.

De stad gaat nu op zoek naar die concessiehouder die zal instaan voor de horeca-uitbating van het ‘cultuurcafé’. De concessie loopt over een periode van 9 jaar, vermoedelijk vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2030 en kan eventueel verlengd worden. “Kandidaat-uitbaters dienen tegen uiterlijk 15 september een dossier in. Ze lichten hun visie rond de uitbating van dat cultuurcafé toe: aanbod dranken/gerechten, relatie met de stad/programmatie, meerwaarde als cultuurcafé enz. en beschrijven de geplande investeringen (inrichting keuken en/of café/restaurant/binnenterras). Tegelijk stellen ze een bedrag als maandelijkse concessievergoeding voor. De stad onderhandelt met de kandidaat-uitbater met het hoogst gequoteerde dossier om zo tot een concessieovereenkomst te komen.”