Stad Poperinge zoekt deskundige cultuur LBR

30 december 2019

15u10 0 Poperinge De stad Poperinge is op zoek naar een deskundige cultuur. Solliciteren kan tot 20 januari 2020.

“Poperinge biedt ruimte aan zo’n 20.000 inwoners en wil een uitnodigende en uitdagende stad zijn met ambitie. Samen met haar diensten, andere overheden en partners wil het stadsbestuur werk maken van een eigentijdse lokale overheid, met moderne en adequate dienstverlening, een aangename en verzorgde werk- en leefomgeving. Kortom, een Kei van een stad voor al haar inwoners en bezoekers”, zo luidt de vacature. Poperinge gaat nu op zoek naar een deskundige cultuur. Het gaat over een voltijdse job met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur t.e.m. 31.10.2020 (met kans op verlening).

Solliciteren kan door je motivatiebrief, samen met je curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma op te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge uiterlijk op 20 januari 2020. Je kan je kandidatuur indienen per aangetekende brief (de poststempel geldt als bewijs), per e-mail t.a.v. vacatures@poperinge.be of door je brief af te geven aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen bericht van ontvangst. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van je kandidatuur. Meer informatie over de vacature vind je op www.poperinge.be/vacature/.