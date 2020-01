Stad Poperinge wil inwoners, verenigingen en scholen zien op inspiratiemarkt Vroonhofsite LBR

22 januari 2020

14u14 0 Poperinge Studiebureau VELD werkt, samen met stadsdiensten en experten, aan de opmaak van een masterplan voor de Vroonhofsite. Poperingenaars, verenigingen, scholen… worden op 7 en 8 februari meegenomen doorheen de Vroonhofsite en kunnen hun stem laten horen. Een aantal ambassadeurs zullen geselecteerd worden die mee de conclusies van het participatiemoment opstellen en die bereid zijn om in de komende jaren verder mee te werken aan inspraakacties.

Het masterplan wil de basis van het bouwprogramma op de Vroonhofsite vastleggen en keuzes maken rond mobiliteit, de al dan niet openlegging van de Vleterbeek, de invulling van het openbaar domein… Studiebureau VELD werkt hiervoor nauw samen met een hele reeks stadsdiensten en experten, maar vraagt ook de mening van het brede publiek. “Tenslotte wordt de uitbouw van de Vroonhofsite een uiterst belangrijk dossier qua stadskernhernieuwing. Mag de Vleterbeek terug open? Hoe zie je de invulling van de openbare ruimte? Heb je ideeën rond mobiliteit? Welke tijdelijke invulling kunnen de bestaande gebouwen en de open ruimte in de komende jaren krijgen? Op al die vragen verwacht het stadsbestuur een antwoord van het brede publiek tijdens een inspiratiemarkt rond de Vroonhofsite op 7 en 8 februari”, zo klinkt het.

Inspiratiemarkt

Het stadsbestuur besliste al dat er op middellange termijn drie functies op de site gehuisvest worden: de stedelijke kunstacademie, een podiumzaal en het Huis van het Kind. Over de gebouwen zelf staat echter nog niets vast. Het publiek mag meedenken over vragen als: ‘Zitten alle functies in één gebouw of wordt gekozen voor twee of drie aparte gebouwen?’, ‘Welk soort architectuur past op die site?’... De toekomstige uitbouw van de site roept ook veel vragen op rond parkeren, mobiliteit, de inrichting van de openbare ruimte.

De stad kiest voor een participatie-actie van bij de start van dit dossier. “Iedereen is welkom om zijn of haar mening te uiten. Naast de brede buurt, alle verenigingen, scholen en geïnteresseerden mikt de stad ook op deelname aan de inspiratiemarkt van de toekomstige gebruikers van de site: leerlingen en leerkrachten van de stedelijke kunstacademie, bezoekers van de podiumzaal en gebruikers/bezoekers van het Huis van het Kind (met o.a. de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee). De inspiratiemarkt wordt geen saaie bedoening. Heel bewust werd niet gekozen voor een lange toelichting aan een luisterend publiek. Het participatietraject vraagt de medewerking van elke geïnteresseerde, maar wie gewoon eens wil komen piepen, is zeker welkom.”

Ambassadeurs

De start van het traject ligt aan het Vroonhof, dichtbij de Poperingse openbare toiletten. Een wandeling, aangeduid met nadars, leidt de bezoeker van infobord tot infobord en laat iedereen via de zogenaamde schoolstraat kennismaken met de hele site. “De panelen zullen duidelijke info, veel foto’s en scherp gestelde stellingen. Ideaal als inspiratie en voedingsbodem voor constructieve babbels over waar het naartoe kan en mag met deze site. Op het einde van het parcours kan de deelnemer desgewenst nog in gesprek gaan met een stadsmedewerker. Tijdens de inspiratiemarkt selecteert de stad onder de aanwezigen een aantal ambassadeurs, die mee de conclusies van het participatiemoment opstellen en die bereid zijn om in de komende jaren verder mee te werken aan inspraakacties. Bedoeling is dat VELD bij de verdere opmaak van het masterplan rekening houdt met de conclusies van de inspiratiemarkt. Deze inspiratiemarkt is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Het stadsbestuur informeert op een duidelijke manier, vraagt om de mening van elke betrokkene over een aantal belangrijke aspecten van de Vroonhofsite en beschouwt dit weekend als de eerste stap van een lang en gedegen inspraaktraject. De stad mikt ook expliciet op kinderen en jongeren want zij worden dé gebruikers van de nieuwe site”, zo wordt gecommuniceerd.

De inspiratiemarkt vindt plaats op vrijdag 7 februari van 15 uur tot 21 uur en op zaterdag 8 februari van 10 uur tot 17 uur op de Vroonhofsite.