Stad Poperinge plaatst opnieuw gratis geveltuintjes LBR

07 januari 2020

17u22 0 Poperinge De stad Poperinge doet een nieuwe oproep bij inwoners die een gratis geveltuintje willen plaatsen Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor 1 februari.

Voor elk tuintje verwijdert de technische dienst gratis een paar tegels langs de gevel om er een klimplant en twee bodembedekkende planten te zetten. Een gevel met veel zon krijgt een Toscaanse jasmijn en twee Duizendknopen. Een gevel aan de schaduwzijde krijgt een Valse klimhortensia en twee Elfenbloemen. De bewoner hangt een steundraad langs de gevel en staat in voor het onderhoud van het geveltuintje.

De tuintjes worden alleen geplaatst binnen de bebouwde kom. Ze moeten ook op het openbaar domein staan en alleen als het voetpad minstens 1,50 meter breed is, zodat er minstens 1,20 meter vrije doorgang overblijft voor voetgangers. Wie een geveltuintje wil, kan zich tegen 1 februari inschrijven via duurzaamheid@poperinge.be of op 057/34.62.84. In het voorjaar zal de technische dienst de tegeltuintjes aanleggen.