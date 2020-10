Stad Poperinge ondersteunt verenigingsleven Laurie Bailliu

01 oktober 2020

15u01 0 Poperinge De stad Poperinge heeft een voorstel klaar om het diverse verenigingsleven zowel logistiek als financieel te steunen tijdens deze coronacrisis. Het voorstel gaat ter bespreking naar de adviesraden en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 26 oktober. De stad Poperinge heeft een voorstel klaar om het diverse verenigingsleven zowel logistiek als financieel te steunen tijdens deze coronacrisis. Het voorstel gaat ter bespreking naar de adviesraden en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 26 oktober. Jeroen Verdonck (Jong CD&V Poperinge) vroeg schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V) wanneer de broodnodige middelen en ondersteuning uitgerold en verdeeld zouden worden.

“De stad Poperinge ondersteunt al jaren op velerlei manieren het zeer gevarieerde verenigingsleven: de huurprijzen van de stadszalen zijn laag, de uitleendienst is gratis en jaarlijks verdeelt de stad een pak werkings- en projectsubsidies”, zo zegt schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V). “Tijdens deze coronacrisis staat dat verenigingsleven echter onder druk. Heel wat verenigingen hebben al maandenlang geen werking en zijn eerder terughoudend om opnieuw activiteiten te organiseren. Tegelijk zijn in het voorbije halfjaar een pak evenementen afgelast die geld in het laatje moesten brengen.

De Vlaamse regering ondersteunt het Poperingse verenigingsleven met een extra subsidie van 223.878,45 euro, te besteden in 2020 en 2021. “Meer specifiek binnen de sectoren sport, cultuur, jeugd, senioren en carnaval. Bij de verdeling van die middelen is het schepencollege niet over één nacht ijs gegaan. Er gebeurde een ruime consultatie van de vrijetijdsdiensten en de stad legde tussentijds haar oor te luisteren bij de adviesraden. Een eerste luik uitgaven behelst de kosten die de stad maakte in functie van het verenigingsleven, een totaalpakket van 65.000 euro”, vertelt schepen Vandromme.

“Waaronder de aankoop en bedeling van gratis startpakketten (gels/papier/signalisatie enz.) waarvan 18.000 euro voor jeugd, 11.000 euro voor cultuur/sport en 1.000 euro om de gratis uitleendienst verder uit te bouwen met bijvoorbeeld gratis plexischermen. De realisatie van vier wateraftappunten goed voor 10.000 euro. Extra poetsopdrachten gedurende de voorbije zomer voor o.a. de speelpleinwerkingen en zalen, ingezet voor het verenigingsleven. Ombouw van jeugdcentrum De Kouter tot een podiumzaal . En extra ontsmettingsmateriaal voor stadsinfrastructuur, gehuurd door het verenigingsleven (5.000 euro).”

Financiële stimuli

Een tweede luik omvat financiële stimuli voor het verenigingsleven waaronder een korting op de huur van de stadszalen (29.000 euro). “Gehuurde sportinfrastructuur is de helft goedkoper tijdens het eerste kwartaal van 2021. Cultuur en jeugd verhuren hun zalen aan de helft van de prijs in 2021. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sport en de andere sectoren omdat de sportsector al opgestart is sinds augustus en de andere sectoren pas met mondjesmaat opstartten of nog niet gestart zijn en mogelijk pas op kruissnelheid komen medio 2021. Organisatoren die oorspronkelijk CC Ghybe huurden, maar wegens de coronamaatregelen dienen uit te wijken naar het jeugdcentrum, betalen slechts het lagere tarief van CC Ghybe. Idem voor wie bijvoorbeeld De Kouter huurde en dient uit te wijken naar de Maeke-Blydezaal. Er is een bonus op de toelage. Subsidies voor 2019, uit te betalen in 2020: zijn allemaal voor de 100 procent uitbetaald of worden in oktober uitbetaald. Extra coronatoelage voor alle verenigingen (cultuur, jeugd, sport, carnaval, senioren) met uitbetaling in nov./dec. 2020. Ondanks de beperkte werking in 2020 zal de stad de toelagen voor 100 procent uitbetalen in 2021. Om tegemoet te komen aan de grote zorgen voor de carnavalsverenigingen denkt de stad eraan om de acht carnavalsverenigingen, bovenop bovenstaande extra subsidie, in 2021 elk een subsidie van 750 euro uit te betalen.”

Extra financiële maatregelen

Daarnaast zijn er ook extra financiële maatregelen. “Zo komen verenigingen, die extra vaste kosten maakten tussen maart en augustus 2020 in aanmerking voor een toelage (10.000 euro). Verenigingen die in vergelijking met hun reguliere werking extra kosten maken om herop te starten, komen in aanmerking voor een toelage (16.600 euro). Er is een subsidiepot voor creatieve/innovatieve/samenwerkingsprojecten (16.000 euro)”, legt schepen Vandromme uit. “Alle bovenstaande tegemoetkomingen zijn uitsluitend bestemd voor het lokale verenigingsleven waarbij een vereniging een groep van uitsluitend vrijwilligers is, door de stad gesubsidieerd via een jaarlijkse werkingstoelage. Eerstdaags wordt dit voorstel voor advies bezorgd aan de diverse adviesraden (cultuur, jeugd, sport, senioren en carnaval).” Op 26 oktober staat het voorstel ter goedkeuring geagendeerd voor de gemeenteraad.