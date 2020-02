Stad Poperinge, OCMW en De Mandel slaan handen in elkaar om uithuiszettingen te voorkomen Laurie Bailliu

26 februari 2020

16u47 0 Poperinge Het aantal gezinnen dat in Poperinge op bevel van de rechter uit hun huis werd gezet nam het afgelopen jaar sterk toe. Op de voorbije gemeenteraad werd een plan besproken om het probleem aan te pakken. De stad gaat hiervoor samenwerken met het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel.

“Net als in heel Vlaanderen stijgt in Poperinge het aantal uithuiszettingen op verzoekschrift van de vrederechter. Dit jaar waren er 58 uithuiszettingen in Poperinge, een zeer sterke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2018 waren dat er 18”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe. “Bij een uithuiszetting vangt het OCMW de mensen op, maar onze mogelijkheden op het vlak van huisvesting zijn niet onuitputtelijk. De enige echte oplossing is voorkomen dat het zo ver komt”, aldus Vanderhaeghe.

Medewerker sociale dienst

Een plan van aanpak en een samenwerkingsprotocol met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel werd tijdens de laatste gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. “Hoewel we als stad weinig kunnen veranderen aan de stijgende levensduurte, mogen we onze kop niet in het zand steken”, zegt Vanderhaeghe. “Heel wat uithuiszettingen vinden plaats op de privémarkt, maar ook op de sociale huisvestingsmarkt zijn er problemen op dat vlak. Daarom wil het stadsbestuur beter gaan samenwerken met huisvestingsmaatschappij De Mandel. Het samenwerkingsprotocol bevat duidelijke afspraken tussen het stadsbestuur en de Mandel. Dit kan gaan over de communicatie over de huurprijs, op welke manier het OCMW kan tussenkomen in de waarborg, maar ook wie wat doet bij een huurschuld of wanneer er leefbaarheidsproblemen in een buurt opduiken”, vertelt schepen Vanderhaeghe.

Afbetalingsplan

Raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) benadrukte op de gemeenteraad dat de fractie akkoord gaat met het voorstel, maar had wat moeite met de woordkeuze. “De Mandel zal lijsten sturen naar het OCMW van wie minstens twee maanden huurachterstand heeft, waarna het OCMW die mensen zal contacteren. Daarnaast staat er ook dat het OCMW een voorstel voor een afbetalingsplan zal doen. Maar het OCMW heeft toch geen financiële kennis van die mensen?”, vroeg raadslid Lahaye-Battheu zich af. “We kunnen inderdaad niemand verplichten om te betalen, maar we gaan alles op alles zetten om die mensen toch duidelijk te maken dat ze best met ons meewerke”, aldus schepen Vanderhaeghe.