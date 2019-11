Stad Poperinge koopt voormalig Gasthof De Kring: “Een kloppend hart voor het verenigingsleven in Poperinge” Laurie Bailliu

04 november 2019

14u38 16 Poperinge Poperinge wordt de nieuwe eigenaar van De Kring. Na enkele verbouwingswerken wil de stad de feestzaal ten dienste stellen van het verenigingsleven. De vzw De Kring, eigenaar van het vroegere hotel-restaurant-feestzaal, aanvaardde het schriftelijke bod. De verdere administratieve afhandeling van de verkoop kan nu in gang worden gezet.

Gasthof De Kring werd 43 jaar uitgebaat door Gery Plancke en Rita Notebaert op het Burgemeester Bertenplein en was gekend in de toeristische en gastronomische sector. In 2016 werd een punt gezet achter hun culinaire loopbaan. Sterrenrestaurant St.-Nicolas blies in 2017 nieuw leven in de zaak, maar dat was slecht van korte duur. Van februari tot april streken ze neer in Gasthof De Kring in Poperinge, want in die periode wordt het restaurant in Elverdinge vernieuwd. Het pand stond na het pensioen van Gery en Rita leeg. Interesse vanuit horecamiddens was er, maar de contacten leidden nooit tot een effectieve compromis of verkoop.

Culturele infrastructuur

De stad Poperinge brengt nu verandering in die leegstand. “De nasleep van de moeilijke verhuring en verkoop is ons niet ontgaan. Het inzicht is ontstaan dat we als stad misschien wel iets konden doen met het pand en met de site en daar hebben we meerdere redenen voor”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Als stad kampen we intussen al decennia met een tekort aan culturele infrastructuur. Het stadscentrum beschikt niet over een volwaardige podiumzaal. Organisatoren dienen noodgedwongen uit te wijken naar het kleine cultuurcentrum Ghybe met 126 zitjes, naar een zaal in een school of naar een kerk. Tegelijk blijft ook het aantal private zalen dat ter beschikking staat van verenigingen en organisatoren dalen. Enkele jaren geleden sloot zaal Belfort de deuren en eind dit jaar is ook zaal De Gilde niet langer beschikbaar. Ook de ontwikkeling van de Vroonhofsite behoort tot één van de redenen waardoor we zijn overgegaan tot de aankoop van De Kring.”

Als stadscentrum kampen we intussen al decennia met een tekort aan culturele infrastructuur. Tegelijk blijft ook het aantal private zalen voor verenigingen en organisatoren dalen

In het meerjarenplan 2020-2025, dat in december aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd wordt, zijn belangrijke kredieten gereserveerd voor de ontwikkeling van de Vroonhofsite. “Toen we 60 procent van de Vroonhofsite hadden gekocht, waren er plannen. De aankoop van de volledige site heeft die plannen volledig gewijzigd. Het is en blijft de bedoeling om op deze site op termijn een stedelijke kunstacademie, volwaardige culturele infrastructuur zoals een podiumzaal en de nodige vergaderlokalen met leskeuken, alsook eventueel het Huis van het Kind te bouwen, maar voor de stad de eerste steen kan leggen van de nieuwe infrastructuur, zal nog veel water door de Vleterbeek stromen”, zegt schepen van Cultuur en Onderwijs Loes Vandromme.

Vroonhofsite

“De eerste steen voor onze gebouwen zal wellicht pas voor 2025 zijn”, vult burgemeester Dejaegher aan. “Het studiebureau VELD startte recent met de opmaak van een nieuw masterplan. In januari is er in dit verband trouwens een brede participatie- en inspraakactie. Na aflevering van het masterplan in de zomer van 2020. De verhuis van de school van het Gemeenschapsonderwijs is pas in 2021 voorzien. Veel tijd en geld zal geïnvesteerd worden in de afbraak van een aantal gebouwen, een uitvoerig archeologisch onderzoek, mogelijk een verlegging of openlegging van de Vleterbeek, gecombineerd met de aanleg van een deel van de publieke ruimte. Die werken zullen vermoedelijk duren tot het einde van deze legislatuur. De nieuwbouw kan dus pas starten na 2025. Tot zolang wilden we niet wachten om het rijke verenigingsleven een betere zaal aan te bieden. Vandaar dat de stad zwaar investeert om het vroegere Gasthof De Kring te kopen.”

De Kring is bij heel wat Poperingenaars gekend. Het was een plaats waar heel veel mensen samenkwamen. De belangrijke momenten werden hier beleefd: huwelijk, doopsel, communie, begrafenis,...

Als de verkoop afgerond is, staan een reeks verbouwingswerken gepland. “De Kring is bij heel wat Poperingenaars gekend. Het was een plaats waar heel veel mensen samenkwamen. De belangrijke momenten werden hier beleefd: huwelijk, doopsel, communie, begrafenis,... Met deze aankoop beantwoorden we een beetje aan de vraag van onze inwoners. De bedoeling is dat de feestzaal vanaf 2021 ter beschikking staat van het verenigingsleven. Daarnaast willen we ook de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia opnieuw huisvesten in haar oude stek. Het café en het restaurant zal ook dienst doen als cafetaria/horecazaak”, zegt Dejaegher. “Vroeger kreeg de Kring nog de naam ‘De Cirkel’. Het ziet er nu naar uit dat de cirkel rond is. Het kan een mooi huis van verenigingen worden”, vult schepen Vandromme aan.

E.H. deken Miguel Dehondt, voorzitter van de vzw De Kring is bijzonder dankbaar. “De onderhandelingen waren al een tijdje aan de gang. We wisten dat de stad een schriftelijk bod zou uitbrengen. De vzw is blij dat het gebouw een mooie toekomst wacht.”