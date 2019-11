Stad Poperinge koopt De Kring LBR

04 november 2019

13u30 10 Poperinge De stad Poperinge heeft het voormalige hotel-restaurant-feestzaal De Kring gekocht. De plannen worden deze namiddag toegelicht door het college van burgemeester en schepenen en de vzw De Kring.

Vzw De Kring en stad Poperinge zijn eens over de verkoop van het voormalige hotel-restaurant-feestzaal De Kring aan de stad. “Dit gaat om een zeer belangrijke investering, ten bate van het rijke verenigingsleven in stad en streek”, staat te lezen in de aankondiging. Vertegenwoordigers van het college van burgemeester en schepenen en de vzw De Kring lichten de plannen op maandagnamiddag 4 november toe.

In 2016 hebben Gery Plancke en Rita Notebaert van Gasthof De Kring een punt gezet achter hun culinaire loopbaan. Het bekendste restaurant van Poperinge hadden ze toen 43 jaar uitgebaat op het Burgemeester Bertenplein. Ze zochten een overnemer die dezelfde weg wilde inslaan, maar die werd niet gevonden.

Sterrenrestaurant St.-Nicolas blies in 2017 nieuw leven in de zaak, maar dat was slechts van korte duur. Van februari tot april streken ze neer in Gasthof De Kring in Poperinge, want in die periode wordt het restaurant in Elverdinge vernieuwd. Nu lijkt Gasthof De Kring toch permanente toekomstplannen te hebben door de aankoop van de stad Poperinge. De eigenlijke plannen volgen zo meteen.