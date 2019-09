Stad Poperinge eindelijk eigenaar van volledige Vroonhofsite LBR

03 september 2019

17u56 0 Poperinge De gemeenteraad keurde op 26 augustus 2019 de akte voor de aankoop van lot 1 van de Vroonhofsite goed. Dat betekent concreet dat de stad nu eigenaar is van de volledige Vroonhofsite. Door de gewijzigde plannen van het GO! wil ook de stad haar plannen aanpassen. De opmaak van een masterplan voor de volledige site is gepland.

Op 1 september 2016 werd de stad Poperinge eigenaar van lot 2 en lot 3 op de Vroonhofsite, namelijk de percelen langs de overwelfde Vleterbeek en het dichtst bij het Rekhof. Op het resterende lot 1 zou het Gemeenschapsonderwijs een nieuwe school bouwen. De stad zou via lot 2 zorgen voor vlotte toegangswegen, parkeermogelijkheden en groen, ten bate van die nieuwe school en de geplande bouw van een Huis van het Kind en een stedelijke kunstacademie.

Begin 2018 wijzigde het GO! haar plannen. Het gemeenschapsonderwijs wenst niet langer te bouwen op de Vroonhofsite. Het plant een nieuwe school op de Rekhofsite, de tot nu toe groene long tussen het Rekhof en de Korte Reningelststraat. Door de aankoop van lot 1 is de stad nu eigenaar van de volledige Vroonhofsite van 1,2 ha. groot. Hoe de stad de site concreet invult, wordt één van de grootste uitdagingen van de komende legislatuur. In de eerstkomende weken gunt het stadsbestuur de opmaak van een masterplan voor de volledige site, dat hopelijk in het voorjaar van 2020 af is.Het project Vroonhofsite is al opgenomen in de participatie-acties rond de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 en ook bij de opmaak van het masterplan zelf gaat veel aandacht naar participatie.