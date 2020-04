Stad Poperinge coördineert kinderopvang paasvakantie Laurie Bailliu

01 april 2020

07u48 0 Poperinge De stad Poperinge organiseert in samenwerking met de basisscholen de noodopvang tijdens de paasvakantie. In elke deelgemeente is er opvang in de IBO-locatie, in het centrum blijven alle scholen open met uitzondering van de Freinetschool. Opvang is er van 7 uur tot 19 uur, maar enkel voor kinderen van ouders die werken in essentiële sectoren of voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De coronacrisis noopt ook tot ingrijpende maatregelen inzake de opvang en zinvolle vrijetijdsbesteding van kinderen tijdens de paasvakantie. De Vlaamse regering besliste om alle recreatief jeugdaanbod tijdens de paasvakantie te schrappen. Popsjot kan dus niet doorgaan en ook de speelpleinwerkingen van De Piepauw Poperinge en ’t Pleintje Krombeke zijn afgelast. “De buitenschoolse kinderopvang dient echter verder gegarandeerd, maar dan in de eerste plaats voor kinderen van ouders die werken in de essentiële sectoren en die niet kunnen thuiswerken en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Als er nog plaats is, kan er ook opvang voor kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere passende opvangmogelijkheden hebben”, zegt Loes Vandromme (CD&V), schepen van kinderopvang:

“De inschrijvingen voor Hopsakee, tijdens de paasvakantie, waren al enkele weken achter de rug en de bezetting was zo goed als volledig. Omdat nu enkel een beperkte doelgroep nog welkom is, werden alle opvoedverantwoordelijken, die één of meerdere kinderen inschreven, eind vorige week verwittigd dat alle inschrijvingen geschrapt worden. Tegelijk was er de boodschap dat ouders van de bewuste doelgroepen deze week hun kinderen kunnen inschrijven voor de opvang via de school.”

De stad heeft de regierol om de opvang tijdens de paasvakantie te regelen. Na intern overleg met alle Poperingse basisscholen en het secundair onderwijs werden enkele afspraken uitgewerkt. De stad organiseert in samenwerking met de Poperingse basisscholen kinderopvang tijdens de paasvakantie op 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 en 17 april (en dus niet op paasmaandag 13 april), telkens van 7 uur tot max. 19 uur. Om de contactbubbels te behouden is er opvang in volgende locaties: in de deelgemeenten telkens in de IBO-locatie (Abele, Proven, Roesbrugge, Reningelst en Watou) en in OC De Bampoele Krombeke en in het centrum in de basisscholen: Sint-Franciscus, Kinderland, Sint-Benedictus, Pezelschool, Klimrank en De Ster (de Freinetschool is dicht). Bij nood aan opvang voor leerlingen (tot 14 jaar) uit secundaire scholen neemt de school/ouder contact op met de verantwoordelijke Huis van het Kind die in overleg zoekt naar een oplossing.

Op elke locatie leveren zowel de stad als de basisscholen het nodige personeel. De stad levert IBO-begeleidsters en/of jobstudenten aan van 7 uur tot 13 uur, tussen 12.45 uur en 16 uur leveren de scholen leerkrachten, die als vrijwilliger optreden, aan. Schoolmedewerkers worden aangeleverd door de scholen van 16 uur tot maximum 19 uur. Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn binnen de scholen, zet de stad IBO-begeleidsters/jobstudenten/jeugdanimatoren in. De inschrijvingen gebeuren via de scholen. IBO Hopsakee is tijdens de paasvakantie hét contactpunt voor ouders en alle betrokken medewerkers.

Voor het secundair werd een mededeling verstuurd om na te vragen wie er opvang wenst. “We vermoeden dat dat heel beperkt of nihil zal zijn in het secundair”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur scholengemeenschap Bertinus Collectief. “De kans bestaat dat er een tweede verlenging van twee weken komt tot en met 3 mei. We weten dus nog niet of de lessen in alle scholen zullen herstarten op maandag 20 april. Toch bereiden we ons voor op een beter verloop van de lessen op afstand en pre-teaching. Daarom hebben wij volgende stappen gezet: we beschikken over codes om tijdelijk gedurende deze coronaperiode gratis gebruik te maken van het Proximus Public WiFi-netwerk of het Telenet Wi-Free netwerk. We hebben ook ingetekend op het gratis gebruik van laptops voor leerlingen”, zo luidt de communicatie. “Donderdag en vrijdag organiseren wij ouder- en/of leerlingcontact op afstand. We willen de korte lesperiode van het korte derde trimester optimaal kunnen benutten. Daarom worden de studiereizen en sportdagen geannuleerd. Ook de toneelvoorstellingen in samenwerking met de stad werden geannuleerd.”