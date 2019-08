Stad keurt plattelandsmotie goed LBR

28 augustus 2019

17u37 0 Poperinge De plattelandsmotie werd in Poperinge door alle partijen goedgekeurd.

De plattelandsmotie vraagt aan de Vlaamse overheid: meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door een herziening van het gemeentefonds en het waarderen en financieren van ecosysteemdiensten. Het vraagt ook ndersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland, beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen én een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland. Daarnaast vraagt het ook een intrekking van de oneerlijke Mobiscore (waarbij voor elke woning berekend wordt hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels, ontspanning, gezondheid,... te voet of met de fiets bereikbaar zijn) of tenminste een aanpassing van de parameters.

Ondanks zijn ondersteuning van de plattelandsmotie wil gemeenteraadslid Alex Colpaert (Groen) enkele bedenkingen formuleren. “Het openbaar vervoer in de Westhoek wordt stelselmatig afgebouwd. Alle hoop wordt nu gesteld op het derde vervoersluik: taxis, private busjes... Wie zal dat betalen? Ook vind ik het wat kort door de bocht om te stellen dat Vlaanderen bewust kiest voor de leegloop van het platteland en dat de Mobiscore hiervan een uiting is. Het is een poging om een meetinstrument te hebben, maar dit moet zeker aangepast worden, niet afgeschaft”, sprak Colpaert. Bram Meeuw liet voor zijn partij Open VLD en Martine Vanbrabant voor Vlaams Belang weten dat ze volledig akkoord gaan met de motie.

“De volledige motie is een oproep naar solidariteit in het kleine Vlaanderen dat we eigenlijk zijn. Onze problemen zijn de niet de problemen van andere steden, maar men erkend niet dat het platteland specifieke noden heeft. De Mobi-score zit niet goed in elkaar. Het heeft geen wettelijke basis, maar het wordt wel al gebruikt op website van immokantoren. Daar stel ik me vragen bij. Het volledig afschaffen van de Mobi-scoren halen we niet aan in de motie, omdat daar de focus niet ligt. Het gaat specifiek over de ecosysteemdiensten, de solidariteit en de open ruimte”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).