Stad en Cultuurraad lanceren het Publicatiefonds Ieper Laurie Bailliu

02 september 2020

Stad Ieper en de Cultuurraad Ieper lanceren samen het Publicatiefonds Ieper. Dat geeft auteurs een (financieel) duwtje in de rug om publicaties uit te brengen. "We willen auteurs stimuleren een boek uit te brengen over Ieper", zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel.

“In Ieper hebben we heel wat literair talent dat in het verleden te vaak onvoldoende (financiële) steun kreeg. Met de oprichting van het publicatiefonds willen we een rijk aanbod van literair werk ondersteunen, zodat Iepers talent zich volop kan ontplooien. De ondersteuning kan bestaan uit financiële ondersteuning, een vorm van begeleiding of samenwerking”, vertelt Despeghel.

“Het Publicatiefonds laat toe erkenning en steun te geven aan alle kwalitatieve uitgaven met een duidelijke band met Ieper, eerder dan louter historische werken te bekronen. Zo verschuift de focus naar het bereiken van een groter publiek met een rijk gamma creaties”, legt voorzitter van de Ieperse Cultuurraad Gilbert Ossieur uit.

Link met Ieper

Elke niet-periodieke (eenmalige), op zichzelf staande publicatie komt in aanmerking. “Auteurs van zowel fictie als non-fictie, van romans of dichtbundels, van historisch onderzoek, een zelfgeschreven toneelstuk of zelfs een gepubliceerd fotoboek, kunnen bij het Publicatiefonds aankloppen. Ze kunnen financiële steun vragen, maar ook advies. Wie een subsidie krijgt, moet binnen het jaar het boek publiceren en de subsidie spenderen. Met een gegronde reden is uitstel mogelijk”, gaat Despeghel verder.

Op www.ieper.be/cultuurraad kun je een uitgebreid overzicht van de voorwaarden terugvinden en kun je zien of jouw publicatie kan rekenen op steun. Een aanvraag kan uiterlijk vier maanden voor publicatiedatum ingediend worden. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de Stedelijke Cultuurraad Ieper (Ter Waarde 1 - 8900 Ieper, cultuurraad@ieper.be) of kun je downloaden op de website.