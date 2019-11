Stad behoudt subsidie OC De Bollaard LBR

27 november 2019

15u00 0 Poperinge De Vlaamse Landmaatschappij kende een subsidie van 150.000 euro toen aan stad Poperinge voor de bouw OC De Bollaard in Watou. In augustus bleek dat het bedrag moest worden teruggestort, want de totale kost bedroeg een miljoen euro en dat strookte niet met een van de voorwaarden om de subsidie te krijgen. Het bezwaarschrift van de stad heeft ervoor gezorgd dat de subsidie behouden blijft.

In 2016 diende de stad een subsidiedossier voor de nieuwbouw van OC De Bollaard in. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) keurde het project eind 2016 goed. Een subsidiebedrag van bijna 150.000 euro werd toegekend aan Poperinge voor OC De Bollaard. Na een externe audit van de VLM bleek dat de subsidie moest teruggestort worden en dat deed de stad. Een van de voorwaarden was dat het project niet meer dan een miljoen euro mocht kosten. Bij de raming was dit het geval, maar die raming werd tijdens de werken overschreven. Tijdens het behandelingsproces werd dat criterium onderzocht en het project werd wel goedgekeurd. Het overschrijden van een miljoen euro werd nooit aangehaald.

De stad diende in samenspraak met de provincie wel een bezwaarschrift in en dat resulteert nu in een overeenkomst tussen de stad, de VLM en de Provincie West-Vlaanderen. De subsidie, zowel het teruggevorderde deel als het toegezegde maar nog niet uitbetaalde bedrag, wordt integraal (terug)betaald aan de stad.