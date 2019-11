St. Bernardus organiseert ‘De Warmste Quiz – Lachen is gezond’ LBR

06 november 2019

15u04 2 Poperinge St.Bernardus slaat de handen in elkaar met de Poperingse bedrijven Digital Mind en Quiztion om ‘De Warmste Quiz – Lachen is gezond’ te organiseren op zaterdag 7 december in het kader van De Warmste Week en Music For Life van Studio Brussel.

Brouwerij St.Bernardus heeft het afgelopen jaar een nieuwe website gelanceerd. Het Poperings bedrijf Digital Mind ontwikkelt e-commerce en webprojecten. “Samen met het Poperingse Quiztion, een bedrijf dat quizzen op maat ontwikkelt, organiseren we een quiz ten voordele van De Warmste Week en Music For Life van Studio Brussel”, vertelt Pieter Verdonck van Brouwerij St-Bernardus uit Watou. “De Warmste Quiz – Lachen is gezond’ vindt plaats in de nieuwe evenementenzaal van onze brouwerij. De winst schenken we aan de De Warmste Week. De quiz is gericht op particulieren, groepen, verenigingen en bedrijven.”

‘De Warmste Quiz - Lachen is gezond’ vindt plaats in de brouwerij op de Trappistenweg 23 in Watou, op 7 december om 19.30 uur. Inschrijven kan per groep van maximum vijf personen op www.warmstequiz.be. De verschillende formules zijn:

*Happy: €25 per team

* Let the boss pay a little: €100 per team en bevat twee drankjes per persoon, twee rijkelijk belegde planken (per tafel) met charcuterie, kaas, paté, rilette, opgediend met vers stokbrood en bedrijfsvermelding op de tafel

*Let the boss pay a little bit more: €200 per team en bevat vijf drankjes per persoon, twee rijkelijk belegde planken (per tafel) met charcuterie, kaas, paté, rilette, opgediend met vers stokbrood, bedrijfsvermelding op de tafel en een St.Bernardus geschenkverpakking per persoon.