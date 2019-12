St.Bernardus, Digital Mind en Quiztion zamelen 5000 euro in ten voordele van De Pinker LBR

11 december 2019

15u40 0 Poperinge Brouwerij St.Bernardus, Digital Mind en Quiztion organiseerden een ludieke quiz in het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Hun actie heeft 5.000 euro opgebracht voor De Pinker.

“Onze ludieke quiz in de brouwerij, samen met Digital Mind (Poperings bedrijf dat e-commerce en webprojecten ontwikkelt) en Quiztion (Poperings bedrijf dat quizzen op maat ontwikkelt) organiseerden we ten voordele van ‘De Warmste Week’ van radiozender Studio Brussel”, vertelt Pieter Verdonck van brouwerij St. Bernardus. “We mochten 44 ploegen van telkens 5 personen verwelkomen, samen goed voor een 220-tal deelnemers. Ze worstelden zich door 10 rondes en op het eind ging het team ‘Zooi van Faraday by VC Wood’ met de titel lopen.”

Als goed doel werd De Pinker gekozen, een scholengroep in Poperinge dat buitengewoon goed onderwijs aanbiedt aan jongeren met een verstandelijke beperking. “Wat bracht dat op voor ons goede doel ? Wel, de opbrengst klokte af op 4446,52 euro. De brouwerij heeft dit bedrag dan nog eens afgerond naar 5000 euro. Dit volledige bedrag gaat integraal naar de educatieve werking van De Pinker.”