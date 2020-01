Sportleerkracht filmt meisje (17) in zwembadkleedkamer: 12 maanden met uitstel Christophe Maertens

16 januari 2020

10u11 1

Een leraar Lichamelijke Opvoeding uit Poperinge werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor voyeurisme. De man filmde een van zijn leerlingen in een kleedhokje van het zwembad van Poperinge. De man is voor vijf jaar zijn rechten kwijt, wat wil zeggen dat hij geen les meer mag geven aan minderjarigen. De ouders van het slachtoffer zeggen te kunnen leven met de uitspraak van de rechtbank. Later meer.