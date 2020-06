Sport- en recreatiebad De Kouter open vanaf 1 juli Laurie Bailliu

29 juni 2020

15u56 0 Poperinge Vanaf woensdag 1 juli kun je opnieuw zwemmen in sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge. Al moeten zwemmers rekening houden met enkele belangrijke richtlijnen.

In sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge kan je vanaf woensdag 1 juli opnieuw zwemmen. Er wordt gevraagd om voorbereid te gaan zwemmen en om rekening te houden met enkele belangrijke richtlijnen. “Om het zwembad coronaproof te kunnen openen gelden 2 limieten. Het aantal zwemmers op hetzelfde moment wordt sterk beperkt. Voor baanzwemmen kunnen max. 20 personen in het sportbad, dat ingedeeld wordt in 4 brede zwembanen. Tijdens het recreatief zwemmen worden max. 145 personen in de zwemhal toegelaten. De zwemtijd voor het baanzwemmen wordt beperkt tot 45 à 60 minuten, maar kan in de praktijk verlengd worden afhankelijk van het aantal gereserveerde plaatsen in het eerstvolgende tijdsblok”, klinkt het bij sport- en recreatiebad De Kouter.

Reserveren

Er wordt sterk aanbevolen om je zwembeurt op voorhand te reserveren. “Tickets kunnen online aangekocht worden, via de webshop. Beurtenkaarthouders moeten op dezelfde manier hun zwembeurt kosteloos reserveren. Er worden geen terugbetalingen uitgevoerd op online gekochte tickets. De spaarkorting op de Gezinsbondkaart wordt gevalideerd op de dag van de zwembeurt na het aanbieden van de spaarkaart De geldigheidsduur van beurtenkaarten en jaarpassen werd automatisch verlengd volgens de periode van sluiting van het zwembad, gerekend van 14 maart tot en met 30 juni.”

Ook op vlak van hygiëne gelden enkele maatregelen. “Ben je ziek, blijf thuis. Zorg voor een goede handhygiëne en ontsmet jouw handen aan onze ontsmettingspaal aan de ingang. Leg een eigen proper gewassen handdoek op een baby-verzorgkussen of de relaxzetels.Breng eigen zwemhulpmiddelen mee. Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers. Respecteer de markeringen in het gebouw. Betaal aan de kassa niet met cash maar via bancontact. Voor het gebruik van de automaten in de inkomhal worden wattestaafjes voorzien. Douchen vóór het zwemmen is nog steeds volgens de wetgeving verplicht maar dit wordt niet toegestaan na de zwembeurt. De inkomhal kan niet als wachtzone worden gebruikt.”

Openingsuren

Er gelden ook gewijzigde openingsuren. “Baanzwemmen kan op weekdagen in de voormiddag en ‘s avonds na 18u15. Tijdens het weekend enkel in de voormiddag. Recreatief zwemmen en wellness kan op weekdagen in een namiddag- of avondblok, en tijdens het weekend in een voor- of namiddagblok.” Alle maatregelen en richtlijnen kan je nalezen op www.zwembaddekouter.be.