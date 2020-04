Sport- en Recreatiebad De Kouter doneert paaseieren aan De Lovie Laurie Bailliu

13 april 2020

10u42 0 Poperinge De bestelling paaseieren voor de paasactie van Sport- en Recreatiebad De Kouter in Poperinge kon niet meer geannuleerd worden, maar werd gedoneerd aan De Lovie vzw.

Schepen van sport Marjan Chapelle (Samen) ging zelf de paaseieren van de paasactie van Sport- en Recreatiebad De Kouter leveren bij De Lovie vzw. De Lovie vzw ondersteunt 700 personen met een handicap in de ruime Westhoek. Zo zijn er onder andere locaties in Poperinge, Ieper, Diksmuide en Wervik. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de vaste structuur van De Lovie vzw volledig werd omgegooid. Bezoek niet meer mogelijk door de maatregelen in het kader van het coronavirus en ook de dagbestedingen werden teruggeschroefd. Bewoners vertoeven nu uitsluitend in hun leefgroepen.

“We zochten een goed doel en dachten eraan om mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te steken. De Lovie vzw is, in een normale situatie, een trouwe klant van ons zwembad De Kouter. In deze tijden is het, voor de bewoners die niet meer naar huis kunnen en geen uitjes kunnen maken, geen plezante tijd. De keuze was vlug gemaakt. Een hart onder de riem dus voor de bewoners en personeel van De Lovie vzw”, zegt schepen Marjan Chapelle.