Spooroverweg Sint-Jansstraat is definitief gesloten LBR

23 oktober 2019

17u58 0 Poperinge De spooroverweg in de Sint-Jansstraat is definitief afgesloten. Spoorwegbeheerder Infrabel begon eind september met onderhoudswerken, maar wilde de overweg ook definitief afsluiten. Het stadsbestuur ging aanvankelijk akkoord, maar kwam op haar stappen terug na protest van buurtbewoners.

Aan de spooroverweg in de Sint-Jansstraat werden eind september onderhoudswerken uitgevoerd door Infrabel. Die lieten het Poperingse stadsbestuur weten dat ze de overweg graag definitief wilden sluiten voor alle verkeer. Aanvankelijk ging het stadsbestuur akkoord met de plannen van Infrabel. De mogelijke sluiting lokte heel wat reacties uit bij omwonenden op een infovergadering. Het stadsbestuur kwam uiteindelijk op haar stappen terug na het protest van de buurtbewoners en gaf alsnog een negatief advies. “Ik vrees dat Infrabel zijn goesting zal doen”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tijdens de gemeenteraad van begin oktober. “De spoorwegbeheerder is eigenaar van zowel de spoorweg als de berm en heeft onze goedkeuring niet nodig om de overweg af te sluiten. Toch is dit negatief advies een minpunt voor Infrabel.”

De betonblokken aan de overweg laten weinig aan de verbeelding over. De spooroverweg is gesloten. Dat staat ook te lezen op de website van Infrabel: “Om de veiligheid van het treinverkeer te verhogen wordt de overweg in de Sint-Jansstraat definitief gesloten. De overweg is door zijn korte bocht een zeer gevaarlijk punt. Verder vernieuwen we ook de rails en de ballast van de overweg.”