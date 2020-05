Speelpleinwerking De Piepauw en chiro Pimpernel bereiden zich voor op een speelse zomer: “Het zal wat aanpassingen vergen, maar je maakt er herinneringen voor het leven” Laurie Bailliu

25 mei 2020

15u14 0 Poperinge “Spelen is een recht voor kinderen en jongeren”, zegt Poperings schepen en Vlaams parlementslid voor CD&V Loes Vandromme. Deze zomer zullen kinderen en jongeren zich dan toch kunnen uitleven op kamp. Speelpleinwerking De Piepauw uit Poperinge en chiro Pimpernel uit Vleteren bereiden zich alvast voor. “Het wordt aanpassen, maar het belangsrijkste is dat er mag gespeeld worden”, zegt Martijn Ooghe van speelplein De Piepauw.

De kampen zullen opgesplitst worden in contactbubbels van maximum vijftig mensen. Ook speelpleinwerkingen zullen weer kinderen mogen ontvangen. “De coronacrisis is voor veel kinderen een moeilijke periode. Het is goed dat deze beslissing perspectief geeft aan meer dan een miljoen jongeren en hun begeleiders. Ze kunnen rekenen op een professioneel en geëngageerd jeugdwerk die voor hen een prachtige zomer zal organiseren. Anders, ongetwijfeld, maar daarom niet minder onvergetelijk”, zegt Vandromme. “De jaren in de jeugdbeweging met de kampen als het summum van het werkingsjaar waren de mooiste tijd van mijn leven. De geur van het gras onder het tentzeil, de warmte van de vriendschap, de liedjes tijdens de dagtochten, het knetteren van het kampvuur,… Ik hoop samen met zoveel jongeren dat er ook deze zomer herinneringen voor het leven kunnen geschreven worden”, gaat Loes verder.

Nood aan spelen

Speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge opent vanaf de eerste dag van de zomervakantie de deuren. “We zijn ontzettend blij dat speelpleinen open mogen. Onze kinderen en moni’s hebben na de quarantaine nood aan spelen en ravotten. We zijn blij dat we daar opnieuw deel van mogen uitmaken”, zegt Martijn Ooghe, die samen met Jens Decaesteker eindverantwoordelijke is van speelplein De Piepauw. “De Vlaamse Dienst Speelpleinwerking heeft samen met andere jeugdverenigingen en de overheid heel wat maatregelen opgesteld om de verspreiding van corona op speelpleinen tegen te gaan. Vanzelfsprekend zal het tijd kosten om deze te integreren in onze speelpleinwerking. Welke impact die zullen hebben op onze werking is moeilijk te zeggen, maar we garanderen dat de kinderen veilig en met veel plezier zullen kunnen spelen.”

Meerdere bubbels

Het jaarlijkse kamp van chiro Pimpernel uit Westvleteren vindt plaats van 21 tot en met 31 juli. “Momenteel weten we nog niets over onze jaarlijkse kamp. Deze week worden er infosessies gehouden door chiro nationaal. Daarin zal uitgelegd worden wat wel en niet kan”, weet Jarne Vermeulen van chrio Pimpernel. “De voorbije jaren trokken we telkens op kamp met 125 leden, met een totaal van 160 mensen met leiding en kookploeg erbij. Wat we dus wel al weten, is dat we met meerdere bubbels van vijftig mensen naar een kampplaats mogen. We moeten deze wel gescheiden houden op vlak van eten, slapen en douchen. Praktisch zal dit nog even zoeken zijn. Normaal hadden we ook al een bezoek aan de kampplaats gepland, maar dat is niet kunnen doorgaan. Ook de voorbereiding zal zoeken zijn met de huidige maatregelen. Verder zal de hygiëne dit jaar wat meer belang hebben dan anders.”