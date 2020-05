Speelpleintjes eindelijk weer open: veel speelplezier! Laurie Bailliu

27 mei 2020

16u53 0 Poperinge Overal in Vlaanderen kon er opnieuw geravot worden op de speelpleintjes. Zo ook op het speelpleintje op het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge.

Er kan weer gespeeld worden op de speelpleintjes. Om het allemaal veilig te laten verlopen, heeft de stad enkele noodzakelijke regels opgesteld. Het speelplein is elke dag toegankelijk van 8 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds. Er mogen maximaal drie gezinnen tegelijk aanwezig zijn, zo blijft het aantal bubbels op dezelfde plek beperkt. Spelen kan enkel onder begeleiding of toezicht van een volwassene en kan maximaal een half uurtje aan een stuk, zo krijgen veel kinderen de kans om te spelen. Hou steeds 1,5 meter afstand. Rondhangen en picknicken mag niet. Voor en na het spelen was je je handen grondig en als je ziek bent, blijf je thuis. Woensdagnamiddag zakten heel wat kinderen af naar het speelpleintje in het stadspark om buiten te spelen.