Speelplein De Piepauw viert einde van vakantie met eindfeest in vier bubbels Laurie Bailliu

26 augustus 2020

15u37 0 Poperinge Speelplein De Piepauw in Poperinge viert naar jaarlijkse gewoonte het einde van de vakantie met een eindfeest. Dit jaar wordt dat in vier bubbels gevierd door de coronamaatregelen.

“Het einde van de werking en dus ook het einde van de vakantie vieren we naar jaarlijkse gewoonte met ons eindfeest. Dit jaar zijn we hiervoor op vrijdag 28 augustus een hele dag open, van 7.30 tot en met 17.30 uur”, zegt eindverantwoordelijke Martijn Ooghe. “Het eindfeest is vanzelfsprekend in vier bubbels aangezien we nog altijd rekening moeten houden met de coronamaatregelen. Aan versiering, spelletjes, lekker eten en plezier zal er geen gebrek zijn. We zitten met beperkte plaatsen in onze bubbels, dus moet er dit jaar wel op voorhand worden ingeschreven.” Inschrijven kan op www.depiepauw.be.