Speelplein de Piepauw start de vakantie goed: “Zo blij dat er weer gespeeld mag worden” Laurie Bailliu

01 juli 2020

18u06 0 Poperinge Speelpleinwerking de Piepauw opende woensdagmorgen, met veel plezier en enthousiasme, de deuren. “Uiteraard zijn er coronamaatregelen die moeten nageleefd worden, maar er kan weer gespeeld worden.”

De eerste dag van de zomervakantie betekent natuurlijk dat er opnieuw kan gespeeld worden op speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge. “Het speelplein werd opgedeeld in vier bubbels. Elke bubbel heeft zijn eigen sjaaltje, waardoor we onmiddellijk kunnen zien of iedereen in de correcte bubbel aan het spelen is”, zegt Martijn Ooghe, die samen met Jens Decaesteker eindverantwoordelijke is van speelplein De Piepauw.

“De Vlaamse Dienst Speelpleinwerking heeft samen met andere jeugdverenigingen en de overheid heel wat maatregelen opgesteld om de verspreiding van corona op speelpleinen tegen te gaan en leven we uiteraard na”, aldus Ooghe. “Om voldoende speelruimte en toiletten te hebben, maken we opnieuw gebruik van zaal Maeke Blyde. Er werd een grote tent en een extra sanitair blok geplaatst. Daarnaast hebben we ook enkele wasstations zodat de kinderen en moni’s voldoende de handen kunnen wassen.”

113 spelende kinderen

Op de eerste speeldag waren 113 kinderen aanwezig. “Dat is een mooi cijfer. Sowieso moet er op voorhand ingeschreven worden, maar als er plaats is kan er ook de dag zelf nog ingeschreven worden. Onze eerste dag hebben we goed gestart met gekke kapsels.” Wie wil kon zijn kapsel onder handen laten nemen en dat leverde enkele mooie creaties op. Martijn kijkt tevreden terug op de start van de speelzomer. “Er kan volop gespeeld worden en daar ben ik blij om. Er zijn maatregelen die moeten nageleefd worden, maar het beperkt de kinderen niet in hun spelen. We zien ook wel dat kinderen afgebakende ruimtes en het handen wassen al goed onder de knie hebben van op school. De mentaliteit is er.”