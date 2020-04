Sophie Gruwez vervangt Pascal Lapanne tijdelijk als raadslid in Poperingse gemeenteraad Laurie Bailliu

22 april 2020

16u01 1 Poperinge Tijdens de gemeenteraad van april zal Sophie Gruwez (49) de eed afleggen ter tijdelijke vervanging van Pascal Lapanne (Open Vld).

Raadslid Pascal Lapanne (Open Vld) onderging in januari een medische ingreep en is momenteel aan het revalideren. Hij heeft gevraagd om hem voor de tijd van de revalidatie te laten vervangen in gemeenteraad.

De eerste opvolger die in aanmerking komt om Pascal Lapanne op te volgen, is Sophie Gruwez, die momenteel voor Open Vld zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Sophie Gruwez is advocate, gehuwd en moeder van drie dochters. Haar hobby’s zijn op zijn minst gezegd uiteenlopend: van (passief) wielrennen, waar zij zich engageert als voorzitter van de supportersclub van wielrenner Christophe Noppe en de wielerclub De Meiboomspurters, tot actief bestuurslid van de Heemkring aan de Schreve Poperinge.

Wegens de maatregelen ten gevolge van de coronapandemie zal Sophie Gruwez de eed afleggen in de digitale gemeenteraad van bij haar thuis.