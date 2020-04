Sophie Gruwez legt van thuis uit eed af als nieuw raadslid op eerste digitale gemeenteraad in Poperinge Laurie Bailliu

28 april 2020

14u47 0 Poperinge In Poperinge stond maandagavond de eerste digitale gemeenteraad op de agenda. Tijdens die gemeenteraad heeft Sophie Gruwez (Open Vld) de eed afgelegd als nieuw raadslid.

Via de stadswebsite kon de digitale gemeenteraad gevolgd worden. Hier en daar waren er enkele technische problemen, maar de gemeenteraad verliep toch vlot. Burgemeester Christof Dejaegher zat samen met het schepencollege, voorzitster Isabel Lebbe en algemeen directeur van stad en OCMW Christophe Oreel in de raadzaal van het stadhuis. De andere raadsleden volgden de gemeenteraad vanuit hun kot.

Tijdens de eerste digitale gemeenteraad heeft Sophie Gruwez (Open Vld) de eed afgelegd als nieuw raadslid van in haar huis. Raadslid Pascal Lapanne (Open Vld) onderging in januari een medische ingreep en is aan het revalideren. Hij heeft gevraagd om hem tijdens zijn revalidatie te laten vervangen. De eerste opvolger die in aanmerking komt, is Sophie Gruwez, die voor Open Vld in het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelt. Gruwez is advocate, gehuwd en moeder van drie dochters.