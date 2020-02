SONIC//FLOW eerste naam voor tweedaagse Marktrock Poperinge LBR

17 februari 2020

16u19 0 Poperinge De 34ste editie van het stadsfestival Marktrock Poperinge wordt een tweedaagse. De organisatoren hebben ondertussen ook de eerste naam bekendgemaakt en dat is de band SONIC//FLOW.

“Vier jaar geleden hebben we al ook eens een tweedaagse georganiseerd”, vertelt Frank Neuville van Marktrock Poperinge. “Het podium staat er toch al, dus waarom niet ten volle benutten? Op vrijdag 28 augustus trappen we het festival op gang met twee bands. SONIC//FLOW, vijf West- en Oost-Vlaamse muzikale vrienden die elkaar al jaren kennen, mag de spits afbijten. Hun muzieksmaak spreidt zich van de jaren ’70, vooral jaren ’80 over de jaren ’90 tot nu. Daarnaast maakt de band ook eigen Engelstalige rocksongs.”

De alternatievere muziekscène is een bron van inspiratie voor SONIC//FLOW. “Dat kan gaan van stomende stonerrock van Queens of the Stone Age tot de synthesizers van Gary Numan of van de punk van The Clash tot de strakke riffs van AC/DC. De elektrische gitaar staat centraal, aangevuld met een strakke ritmesectie en een zanger die zich tussen het geweld van de gitaren goed staande houdt. 2019 was een cruciaal jaar voor SONIC//FLOW. Na het plotse overlijden van de bassist moesten ze op zoek naar een nieuwe en ook een nieuwe zanger trouwens. Nicolas Maes is afkomstig uit Poperinge en verzorgt de zang en akoestische gitaar. Zijn muzikaal verleden bracht hem als zanger en gitarist al bij Krypton 85, Juvanic en N2 Music.”

Deze editie van Marktrock Poperinge is een repetitie voor de verjaardagseditie in 2021. “Al weten we nog niet wat we gaan doen om 35 jaar Marktrock Poperinge te vieren. Gaan we voor een tweedaagse, gaan we internationaal?”