Sofie en Veerle organiseren valentijnsfeest voor alleenstaanden LBR

06 februari 2020

16u48 2 Poperinge De nieuwe vereniging Fun4Friends wil alleenstaanden samenbrengen. Op oudejaarsavond organiseerden ze al een nieuwjaarsfeest voor alleenstaanden en nu zetten ze een valentijnsfeest op poten.

“Valentijnsdag, 14 februari, is voor een alleenstaanden niet echt een leuke avond om ergens naartoe te gaan. Meestal zie je dan verliefde koppeltjes uiteten gaan en voel je je als single nog meer alleen. Vandaar ons idee om opnieuw een etentje te organiseren voor lotgenoten. We doen het met veel plezier en hopen dat we mensen kunnen aansporen om niet alleen thuis te zitten, maar echt de deur uit te gaan en anderen te leren kennen”, zeggen oprichters Sofie Bourgeois en Veerle Gevaert.

Hun evenement ‘Cupido Avond’ vindt plaats in De Zwaan in Heuvelland. “Het is een enorm success, we zitten al aan vijftig inschrijvingen en er komen er nog elke dag bij. De plaatsen zijn uiteraard beperkt. Er kunnen maximum tachtig mensen zitten. Uitbater Jork Dewitte was vroeger dj en zal voor de gelegenheid zelf draaien.”

Inschrijven kan tot 10 februari via fun4friends@outlook.be. “We houden het opnieuw veilig en leggen een taxidienst in. Die moet je wel vooraf vastleggen. We hopen op een geslaagde avond met vrienden, dat we veel mogen lachen en dansen en genieten van een Valentijn onder singles. Wie weet doet Cupido dan wel de rest”, lachen Sofie en Veerle.