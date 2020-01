Snoeidemonstratie door Tuinhier Poperinge LBR

30 januari 2020

16u41 0 Poperinge Tuinhier Poperinge organiseert op zondag 9 februari een snoeidemonstratie.

“Wat is heerlijker dan fruit uit de eigen tuin te plukken. Voor een goede opbrengst moeten fruitbomen of kleinfruitstruiken verzorgd worden. Een juiste snoei zorgt ervoor dat de planten gezond blijven en dat ze je jaarlijks een rijke oogst bezorgen. Je hebt zelf fruitbomen of kleinfruit in de tuin staan en deze leveren geen fruit meer, maar je weet niet hoe deze te snoeien, dan kunnen we zeker de snoeidemonstratie aanraden”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. “In de grote boomgaard leert Patrick Ballyn, leraar fruitteelt in het Vabi te Roeselare, de deelnemers hoe je op jongere en oudere fruitbomen een vormsnoei en verjongingssnoei toepast. We leren eveneens hoe aalbessen, kruisbessen en frambozen gesnoeid worden.”

De demonstratie vindt plaats op zondag 9 februari bij Johan De Schacht en Gerda Bleus in de Stoppelweg 10 in Watou. Er wordt om 9 uur gestart. Leden kunnen dit gratis volgen. Niet-leden betalen 3 euro. Meer informatie via 0494/88.30.16 of eddy.lobeau@telenet.be.