Sneukeltocht in Westvleteren Laurie Bailliu

14 juli 2020

17u25 0 Poperinge In Westvleteren kun je op zondag 2 augustus op sneukeltocht. Hoe kan je sneukelen in het bos komt aan bod, maar ook het historisch aspect krijgt aandacht.

“De focus ligt op de kennismaking met alles wat eet- en drinkbaar is in de natuur of hoe je kan sneukelen van het bos. Maar ook het historisch aspect wordt belicht. Dozinghem is tegenwoordig een stille getuige van het oorlogsgeweld tijdens WO I”, zegt Maika Deleu, Toerisme & Cultuur Vleteren. De sneukeltocht vindt plaats op zondag 2 augustus. Er wordt verzameld om 10 uur bij Pyck in de Kallestraat 32 A. Deelnemen kost drie euro voor volwassenen en één euro voor kinderen (6-12 jaar). Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis deelnemen. Betalen doe je ter plaatse, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 29 juli.