Smoefelen & Roefelen over de grens Laurie Bailliu

12 augustus 2020

15u31 0 Poperinge Toerisme Poperinge organiseert op zondag 16 augustus ‘Smoefelen en Roefelen over de grens’. Dat is een gratis fietstocht met start aan het Hopmuseum in Poperinge. Onderweg proef je van lokale streekextraatjes in de deelnemende horecazaken.

“Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Toerisme Poperinge de fietstocht ‘Smoefelen en Roefelen’. Dit jaar ontdekken we de grensstreek. Geniet tijdens de fietstocht van de lekkere couleur locale. Verschillende horecazaken onderweg bieden je een streekhapje aan bij aankoop van een consumptie. Ook Made in Inox opent de deuren, je kunt er de smid aan het werk zien en de huistentoonstelling over ’t Rattekot bezichtigen”, zegt Liese Lannoye van Toerisme Poperinge. “Douaniers onderwerpen je aan de landsgrenzen aan een geanimeerde grenscontrole. Verdien je aan beide grensovergangen een stempel, dan verdien je een lekkere attentie, af te halen in het Hopmuseum.”

De fietstocht is een route van 43 kilometer. De deelnemers starten op de binnenkoer van het Hopmuseum. Inschrijven kan tussen 10 en 14 uur. Bij inschrijving krijg je een routekaart, een overzicht van de deelnemende horecazaken en een deelnamebewijs mee. In de horecazaken krijg je het extraatje op vertoning van je deelnamebewijs. Meer info via toerisme@poperinge.be of op 057/34.66.76.