Smikkelwandeling met ‘verteldoze’ Ingeborg LBR

25 september 2019

16u30 0 Poperinge vtbKultuur organiseert dit weekend een smikkelwandeling. ‘Verteldoze’ Ingeborg Sohier neemt je mee op sleeptouw.

De groep Westhoekers van vtbKultuur organiseren op zaterdag 28 september een smikkelwandeling. “Het vele lekkers van Poperinge, het mooie landschap, interessante weetjes,... dit en veel meer ontdek je tijdens de Smikkelwandeling onder begeleiding van een gids”, klinkt het bij vtbKultuur. “We passeren De Lovie, waar we smullen van een lekkernij en genieten van het park. We stappen verder naar ’t Vogeltje, een plaats met geschiedenis en lekkernij van hoeveslagerij Patrick. Het Couthof doen we aan, nabij de serres genieten we er van een zelfgemaakte appeljenever (of appelsap) en via het park sluiten we af in ’t Bardehof met een drankje of een ijsje.”

De wandeling is zeven kilometer lang en er wordt drie uur voorzien voor de activiteit. Het parcours is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Graag inschrijven tegen 26 september bij Toerisme Poperinge op 057/34.66.76 of via toerisme@poperinge.be. De smikkelwandeling start om 16 uur. Ook op zondag 6 oktober om 14 uur vertrekt er een smikkelwandeling.