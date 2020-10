Smeden en boogschutters in Burggraaf Frimoutpark voor Vlaamse Archeologiedagen Laurie Bailliu

11 oktober 2020

17u20 0 Poperinge Het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge werd zondag gevuld met smeden, boogschutters, zwaardvechters en een kruidenvrouw die zich verzamelden in een kampement voor de Vlaamse Archeologiedagen. CO7 en stad Poperinge wilden jong en oud laten kennismaken met het middeleeuwse Poperinge. Heel wat nieuwsgierigen zakten af naar het stadspark om het middeleeuwse Poperinge met mondmasker te ontdekken.

De Poperingse Sint-Joorisgilde, opgericht in de late middeleeuwen, toonde tijdens de Vlaamse Archeologiedagen in Poperinge de werking van hun kruisbogen gedurende de namiddag. Vzw Middeleeuws Collectief en de Wullekobbe zorgden ook voor wat middeleeuwse sfeer in het stadspark. Ambachten werden doorlopend getoond, volksspelen werden uitgevoerd… “Archeologische vondsten konden ingekeken worden en er was ook onze minitentoonstelling met onder andere enkele vondsten van de Grote Markt die voor het eerst aan het publiek werden voorgesteld. Er kon ook gepuzzeld worden met Poperingse scherven. De twee rondleidingen met historicus Kristof Papin en gids Guido Vandermarliere waren ook helemaal volzet”, zegt Jan Decorte, coördinator CO7.

De Vlaamse Archeologiedagen konden in Poperinge rekenen op heel wat kijklustigen. “We zijn zeer blij met de opkomst. Er zijn ook opvallend veel kinderen aanwezig die zich uitleven en we hebben uiteraard ook geluk met het mooie weer. Er werd geprobeerd om alles zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. De bezoekers houden zich gelukkig aan de afspraken.” Ook schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V) kwam een kijkje nemen. “Er is opmerkelijk veel volk. Het is fijn dat er nog eens iets te doen is. Heel veel mensen zijn blij dat ze nog eens kunnen buitenkomen, maar los daarvan is dit een heel leuk en interessant evenement.”