Sluikstorters in de Blekerijweg: “Probleem stelt zich overal” LBR

28 januari 2020

15u12 0 Poperinge Sluikstorten blijft een probleem en dat haalde gemeenteraadslid Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) aan in de laatste gemeenteraad. In Proven is het een terugkerend probleem.

“Ter hoogte van café De Bascule in de Blekerijweg staan één glascontainer en twee kledijcontainers. Er werd al een camera geplaatst, maar er is een blijvend probleem van sluikstorten. Worden de beelden regelmatig opgevraagd? Kan er voor een langere periode een camera geplaatst worden?”, vroeg gemeenteraadslid Martine Vanbrabant (Vlaams Belang).

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) haalt aan dat dit een probleem is dat zich overal stelt. “Dit is niet uniek voor deze plaats. We moeten rekening houden met de inzet van de gemeenschapswacht en de camera. Op andere plaatsen moeten we ook controle en toezicht uitvoeren. Op een uitgestrekt grondgebied als Poperinge met relatief veel woonkernen is het geen eenvoudige opdracht”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“De camera’s worden ingezet en de beelden worden ook bekeken, maar die camera’s hebben een beperkte looptijd. Langer laten staan is geen optie, want na een bepaalde tijd is de capaciteit van de camera ten einde en moeten ze weggenomen en bekeken worden. We doen zeker een inspanning, maar op andere locaties met hetzelfde probleem moet er ook gekeken worden. In het meerjarenplan voorzien we extra inspanningen in de komende jaren met de aankoop van een nieuw apparaat. Ook op het vlak van gemeenschapswachten komt versterking. Er zal nog meer inspanning gedaan worden, maar het is een ongelijke strijd op een gebied van 12.000 hectare, 300 kilometer wegen en meerdere woonkernen. We gaan proberen om de inspanningen de komende jaren op te drijven, maar de camera langer plaatsen lukt technisch gewoon niet.”