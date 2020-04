Sluikstorter plaagt inwoners Krombeke Laurie Bailliu

06 april 2020

16u37 0 Poperinge De inwoners van Krombeke hebben af te rekenen met een hardnekkige sluikstorter. Elke dag van de week liggen er nieuwe bierblikjes in de grasberm en dat al 5 à 6 maanden lang. Een buurtbewoners plaatste alle blikjes op elkaar met een duidelijke boodschap aan de sluikstorter: ‘Jupilerman, hou uw rotzooi bij.’

De inwoners van Krombeke zijn het beu. Al een zestal maanden zijn ze slachtoffer van een hardnekkige sluikstorter. “Elke dag van de week liggen er nieuwe bierblikjes in de grasberm. Vooral in onze landelijke straatjes. De buurtbewoners reageren vol afschuw natuurlijk”, reageert Katy Dever die in Krombeke woont. “Iedereen hier zou graag hebben dat er kan bewezen worden wie dit doet. Nu heel wat inwoners thuis zijn door de coronacrisis proberen we die persoon zijn of haar traject af te leggen. Zo kunnen we de sluikstorter misschien op heterdaad betrappen. Ook tijdens deze quarantaine blijven de blikjes tijdens de week komen..”

Een buurtbewoners plaatste het bord: ‘Jupilerman, hou uw rotzooi bij.’ Naast het bord werden een groot aantal blikjes op een buis op elkaar gestapeld. “Dit is echt erg. Het is iemand die grote dorst heeft voor en na zijn werk.. De persoon die het bord plaatste, heeft onze steun en graag zou ik samen de dader vatten. Het bord staat in de Nachtegaalstraat, kruispunt met de Reningestraat.. Elke werkdag tussen 16 uur en 17 uur passeert hij hier. Die persoon steekt waarschijnlijk het kruispunt over om vervolgens de Barlebuizestraat in te rijden, want daar liggen ook blikjes.. We hoorden ook al dat er in Vleteren bierblikjes in de berm gevonden werden”, zegt Katy. “Ik denk dat ik klacht zal indienen bij de politie en de buurtbewoners zal vragen om de klacht te steunen.”