Skatepark Poperinge is opnieuw toegankelijk Laurie Bailliu

22 mei 2020

14u28 0 Poperinge Het Poperingse skatepark is opnieuw toegankelijk. Skate4All houdt een oogje in het zeil en zorgt ervoor dat de opgelegde maatregelen worden nageleefd.

Wie wil skaten moet zich houden aan enkele afspraken: maximaal 20 skaters tegelijkertijd, enkel met een volwassen begeleider of ouder en gebruik enkel je eigen materiaal. Daarnaast moet je 1,5 meter afstand houden van andere skaters. Er wordt ook gevraagd om enkel naar het skatepark te komen om te skaten. “De skateparken mogen weer open, maar onder voorwaarden. De mensen van Skate4All nemen de taak om als begeleider aanwezig te zijn voor hun rekening. Tussen 14 uur en 20 uur houden ze toezicht”, zegt schepen van jeugd Ben Desmyter (CD&V).

Skate4All is een project van enkele lokale Poperingse skaters en Sociaal Huis Poperinge. Het project wil Poperingse jongeren op een laagdrempelige manier laten kennismaken met skateboarden. Deze week is er begeleiding op het skatepark van woensdag tot en met zondag telkens van 14 uur tot 20 uur. “Momenteel loopt alles vlot. De verantwoordelijkheid ligt bij de skaters zelf, als ze met te veel zijn, of ze volgen de regels niet, dan is de kans er dat het opnieuw sluit”, zegt Karel Vandenbroucke van Skate4All.