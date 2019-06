Sint-Benedictus neemt deel aan Rode Neuzen Dag: “We willen onze kinderen helpen” LBR

20 juni 2019

15u53 0 Poperinge De vrije basisschool Sint-Benedictus in Poperinge draagt dit jaar opnieuw zijn steentje bij voor Rode Neuzen Dag. In Vlaanderen hebben al 1.126 scholen zich aangemeld.

“Vorig jaar hebben we ons ook geëngageerd voor Rode Neuzen Dag. Toen daagden we alle leerlingen uit om een kunstwerk te maken om de school op te fleuren”, zegt Hilde Lejeune van Sint Benedictus. “Het is belangrijk dat we oog hebben voor mensen en kinderen die zich niet goed voelen. Daarom steunen we de Rode Neuzen Dag. Dit jaar willen we focussen op de gevoelens en mentale problemen bij de kinderen. Via de Bleekweide in Gent heb ik een navorming gevolgd. Emotionele Remediëring, kortweg ER, is het preventieproject van De Bleekweide dat over heel Vlaanderen wordt uitgebouwd en daarbij worden ‘gevoelsplekken’ gemaakt. Via een subsidie van Rode Neuzen worden we misschien ondersteund om die gevoelsplekken in te richten, maar dat is nog niet zeker”, vertelt Hilde. “We kijken er alvast naar uit om aan de slag te gaan.”

De vierde editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november. Meer info op rodeneuzendag.be.