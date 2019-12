Sint-Benedictus krijgt ‘modderkeuken’ cadeau van Sinterklaas LBR

05 december 2019

17u52 0 Poperinge Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten waren donderdag op bezoek in vrije basisschool Sint-Benedictus in Poperinge en hadden een bijzonder cadeau mee: een ‘modderkeuken’.

Een spannend moment in Sint-Benedictus toen de Sint en zijn Pieten verschenen op school. “Alle kleuters kregen een gezamenlijk geschenk en dat was een ‘modderkeuken’ in de tuin. Ze zullen hun hartje kunnen ophalen en kunnen bij mooi weer kokkerellen met noten, dennenappeltjes, twijgjes...”, zegt beleidsondersteuner Hilde Lejeune. De keuken werd feestelijk geopend door de Sint en zijn Pieten, vergezeld door alle kindjes en leerkrachten.