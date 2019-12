Simon tapt binnenkort de pintjes in My Place LBR

23 december 2019

15u38 0 Poperinge Na bijna 10 jaar neemt Christophe Bamelis afscheid van zijn café My Place in Poperinge. Vanaf begin 2020 staat Simon Priem achter de toog. “Het is altijd mijn droom geweest om ooit een café open te houden”, zegt hij. “Dit was een mooie kans.”

Dit weekend serveerde Christophe Bamelis zijn laatste pint in café My Place. “Na 9 jaar en 9 maanden houdt het op. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Wat ik ga doen, weet ik nog niet”, zegt Christophe. Het café opent in januari de deuren met Simon Priem (21) als cafébaas. “My Place is altijd een café geweest met een goede reputatie, waar jong en oud welkom zijn. Dit heeft voor mij de doorslag gegeven om My Place over te nemen”, zegt Simon. “Ik heb nog gewerkt in de Carrefour en op het containerpark in Ieper. Het is altijd al een droom geweest, van kinds af aan, om een café open te houden. Dit was een mooie kans.”

Bewakingsagent

Simon is vanaf januari de nieuwe cafébaas in My Place. Een vaste klant was hij in het verleden niet. “Maar ik sprong wel regelmatig binnen zoals met het Keikoppencarnaval in Poperinge. Tijdens het afscheidsweekend van Christophe hebben we heel wat volk gezien. Ik heb genoten en het was waarschijnlijk de laatste keer dat ik in het café voor de toog kon zitten”, zegt Simon. “Mijn bedoeling is om het café op hetzelfde elan als Christophe open te houden. Hij heeft er een leuk café van gemaakt en ik wil het op dezelfde manier verderzetten.” Als 21-jarige een zaak overnemen is niet niks. “Dat is jong, maar ik ben afgestudeerd als bewakingsagent. Het zal me wel lukken om mijn mannetje te staan”, lacht Simon.