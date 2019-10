Simon Louagie is nieuwe manager Talbot House Christophe Maertens

24 oktober 2019

13u14 2 Poperinge Het Talbot House in Poperinge heeft een nieuwe manager: Simon Louagie uit Ieper, die tot nu in Peace Village in Mesen aan de slag was.

“Ik ben verheugd dat Simon Louagie werd benoemd tot manager van Talbot House”, zegt voorzitter Ian Hussein van de Talbot House Association. “Simon brengt aanzienlijke ervaring en kennis mee rond toerisme en de herdenkingen van de wereldoorlog. Hij gelooft sterk in de waarden van Talbot House en alles waar onze organisatie voor staat. We wensen hem dan ook veel succes in zijn nieuwe job.”

Simon Louagie volgt Raf Craenhals op, die de voorbije acht jaar manager was. “Raf is een voortreffelijke manager geweest die het welzijn van het Huis omgevormd heeft en zal niet eenvoudig te overtreffen zijn”, gaat Hussein verder. “Hij laat het Huis in perfecte staat achter en met een goed gevoel. We zullen altijd dankbaar blijven voor zijn harde werk. We wensen hem alle succes met zijn volgende project. Bedankt Raf.”

Ook directeur Matti Vandemaele van Peace Village bedankt zijn ex-werknemer. “We gaan je hard missen, Simon. Je hebt hier de afgelopen jaren fantastische zaken gedaan. Merci voor alles wat je voor Peace Village hebt gedaan en ik ben zeker dat je het ook fantastisch zal doen in Talbot House.”