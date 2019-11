Serene en ingetogen Reveil19 op nieuwe begraafplaats ‘Grensland’ LBR

19u24 0 Poperinge Op heel wat begraafplaatsen in de regio vond op 1 november Reveil plaats. Een initiatief waarbij intieme muziek wordt gespeeld en plaatselijke verhalen worden verteld. De nieuwe begraafplaats ‘Grensland’ werd de uitvalsbasis voor Reveil19 in Watou.

Reveil is een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente, met het diepste respect voor elke overtuiging. Op de nieuwe begraafplaats Grensland ging Reveil samenwerken met WatouDou en stad Poperinge om het herdenkingsmoment te organiseren. “Neem de tijd om stil te staan”, klonk het om 17 uur. De groep Bergen dompelde het nieuwe kerkhof onder in een gloed van melancholie. De muzikanten zorgen voor een ingetogen en serene sfeer. Tien Watouse verenigingen brachten, tussen het optreden door, getuigenissen of voordrachten. Ze spraken over het gemis, het verdriet.. Heel wat mensen zakten af naar de nieuwe begraafplaats ‘Grensland’ om even stil te staan.