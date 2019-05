Seniorenloket en Dienst Seniorenzorg: geïntegreerde dienstverlening rond ouder worden LBR

27 mei 2019

17u35 0 Poperinge Het Seniorenloket en de ‘dienst Seniorenzorg’ werd recentelijk opgestart in Poperinge. In het seniorenloket kan je voor al je vragen omtrent het ouder worden terecht.

In Poperinge is bijna 23% van de bevolking 65 jaar of ouder. “Tegen 2030 zal het aantal 65-plussers tot ca. 5000 inwoners stijgen. Het stadsbestuur wil daarom sterk inzetten op ouderenzorg, wat een veelomvattend begrip is. Zowel op vlak van vrijetijdsbesteding, advies en begeleiding, huisvesting, thuiszorg, financiële steun,… kan de stad voor die Poperingse inwoners dienstverlening bieden”, zegt Leen Vandevyver van de dienst Seniorenzorg.

Tot en met 2018 moesten thuiswonende ouderen voor advies of extra ondersteuning naar verschillende plaatsen. “Voor de aanvraag van een poetshulp via dienstencheques of om een ouderenwoning te huren moest je in het Sociaal Huis langsgaan. Terwijl je naar LDC de Bres moest om info over Thuiszorgkruispunt in te winnen. Wie zich wou inschrijven in het woonzorgcentrum diende nog even langs te gaan naar Huize Proventier”, vertelt Leen. “Hoewel al die diensten een aanbod voor dezelfde doelgroep hadden, merkten ze dat de verspreiding over verschillende locaties niet steeds de hoogste efficiëntie met zich meebracht. Meer en meer kreeg de droom van een ‘seniorenloket’ gestalte. Ideeën om de verschillende dienstverleners samen te brengen vertaalden zich naar concrete acties. En als snel werd de ‘dienst Seniorenzorg’ geboren.

Wat is het Seniorenloket?

“Je kan in het seniorenloket voor al je vragen omtrent het ouder worden terecht. De aanwezige loketmedewerker helpt je waar nodig en wijst je, afhankelijk van je vraag, door naar de correcte medewerker van de dienst Seniorenzorg of het woonzorgcentrum, de welzijnsconsulent,...” De dienst Seniorenzorg werkt preventief. Ze beogen zelfredzaamheid te verhogen zodat je als oudere langer thuis kan blijven wonen. “Ze bieden gespecialiseerde informatie en persoonlijk advies, organiseren casemanagement en zorgcoördinatie en werken samen met alle betrokkenen uit de eerste lijn. Tegelijk begeleiden ze de mantelzorgers door de draaglast waar mogelijk te beperken, zetten ze in op ergotherapie aan huis,… Daarnaast hebben ze verschillende dienstverleningen in eigen beheer zoals poetsdienst via dienstencheques, maaltijden aan huis, klusjesdienst, vervoer- en gezelschapsdienst, huisvesting,…”

Marcella woont in residentie De Bres. Ze maakt al een tijdje gebruik van de dienstverlening van dienst Seniorenzorg: “In 2016 nam ik mijn intrek in mijn flat. De ergotherapeut kwam bij mij langs en raadde enkele hulpmiddelen waaronder de opstahulp uit bed aan. Daarnaast krijg ik al enkele jaren een maaltijd van WZC Huize Proventier aan huis geleverd. Er wordt vanuit de keuken rekening gehouden met mijn dieet, want ik ben diabetespatiënt. Om de 2 weken komt er een poetshulp via dienst Seniorenzorg langs om mijn flat te poetsen. In de namiddag ga ik naar de activiteiten in Lokaal Dienstencentrum de Bres. Ik ben blij dat ik hier en met deze ondersteuning zelfstandig kan wonen”, zegt Marcella.”

Vrijwilligers gezocht

Dienst Seniorenzorg, Doornstraat 6 in Poperinge, is nog op zoek naar geëngageerde vrijwilligers om onder andere eenzaamheid te doorbreken (telefoongesprekken), vervoer en gezelschap te voorzien, bezoekjes te brengen, bistro en restaurant, lessen te begeleiden. De Dienst is open van maandag t.e.m. donderdag van 9 uur tot 12 uur en 14 uur tot 16.30 uur. En op vrijdag van 9 uur tot 12 uur en 14 uur tot 16 uur. Contact opnemen kan ook via seniorenzorg@poperinge.be of 057 34 65 00.