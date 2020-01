Senioren genieten van nieuwjaarsfeest in dorpsrestaurant LBR

07 januari 2020

16u01 0 Poperinge De senioren van Vleteren hebben opnieuw kunnen genieten van het jaarlijkse nieuwjaarsfeest in het dorpsrestaurant in OC De Sceure. Ze genoten van een feestmaaltijd en een muzieknamiddag.

Het dorpsrestaurant in Vleteren vindt elke eerste maandag van de maand plaats in OC De Sceure in Vleteren. “Het is bedoeld voor 65-plussers, langdurig zieken en mensen met een beperking. Het brengt mensen samen om gezellig te tafelen. Voor soep, hoofdgerecht en dessert betaal je 8,50 euro, water, tafelbier en koffie inbegrepen”, vertelt Vanessa Soulliaert van het dorpsrestaurant.

“Het nieuwe jaar hebben we ingezet met een feestmaal en een muzieknamiddag à la Swingpaleis onder leiding van Hugo en René. Er waren 35 gasten aanwezig. Voor de gelegenheid kregen ze een glaasje cava aangeboden met hapjes, gevolgd door bloemkoolsoep, kipfilet met roomsausje van bospaddenstoelen en pomme duchesse met als dessert een ijsbuche met koffie”, zegt Vanessa. “De mensen konden naar hartenlust meezingen en dansen. De liedjesteksten werden geprojecteerd op de muur. We herkenden liedjes uit de oude doos, zoals ‘Lichtjes van de Schelde’ van Louis Neefs en ‘Rozen voor Sandra’ van Jimmy Frey, maar ook hedendaagse nummers zoals ‘Leef’ van André Hazes Jr en ‘Skwon’ Meiske van Niels Destadsbader.”

Het volgende dorpsrestaurant vindt plaats op 3 februari. Meer info en inschrijven bij Vanessa Soulliaert op 0473/52.23.92 of via dorpsrestaurant@telenet.be.