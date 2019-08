Semoelekoeken of lekkerkoeken van Koeken ’t Bakkertje en Bicuiterie Grillet: “Niet te verwarren met eierkoeken” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 LBR

31 augustus 2019

07u00 0 Poperinge Semoelekoeken of lekkerkoeken - verkrijgbaar bij Koeken ’t Bakkertje in Poperinge en Bicuiterie Grillet uit Oostnieuwkerke - zijn een typisch Zuid-West-Vlaamse lekkernij, niet te verwarren met eierkoeken. Beide bakkers maken ze volgens hun eigen recept, maar alle twee met evenveel smaak. “De koek heeft een zachte smaak en je kunt het met gelijk welk beleg eten”, verzekert Frank Vandamme van Koeken ’t Bakkertje.

Semoelekoeken zijn zoete, ronde koeken en zijn standaard in heel wat Zuid-West-Vlaamse huishoudens terug te vinden. “Het woord ‘semoele’ is een verwijzing naar de griessuiker waarmee de koeken gemaakt worden. Soms krijgen ze ook de naam papkoeken of eierkoeken, maar dat is eigenlijk niet correct. Onze semoelekoeken bevatten geen eieren”, verduidelijkt Frank Vandamme van Koeken ’t Bakkertje. Samen met zijn vrouw Ann Cauwera bereidt hij de koeken - verkrijgbaar in twee formaten: acht en dertien centimeter diamater - nog op ambachtelijke wijze.

Ongewijzigd recept

Frank en Ann namen de bakkerij van zijn vroegere bazin over. “We maken alles nog met de hand. De semoelekoeken maken we ondertussen al zestien jaar, maar ze bestaan al veel langer. Noël Versavel heeft de koek in de jaren ’60 ontwikkeld. Wij hebben zijn recept overgenomen toen we de bakkerij hebben overgenomen en maken nu nog altijd koeken zoals Noël dat deed in de jaren ’60. Na al die jaren hebben we voeling met het deeg en weten we wat we moeten doen om de koeken perfect te krijgen. Zelf eet ik drie tot vier keer per week semoelekoeken. Je kunt de koek eten met gelijk welk beleg, we hebben al de gekste combinaties gehoord: smeerkaas, paté, choco, boter. Er was zelfs iemand die de koek doormidden sneed en er honing op deed.”

Recept lichtjes aangepast

Bij Biscuiterie Grillet uit Oostnieuwkerke vind je de zoete, licht gerezen koek onder de naam ‘lekkerkoeken’. Het recept dateert van het einde van de negentiende eeuw. Bakker Karel-Lodewijk Grillet, overgrootvader van de huidige zaakvoerders, bracht het recept mee uit Zillebeke. Hij specialiseerde zich in wat toen nog eierkoeken werden genoemd. “We gaan nog altijd aan de slag met het authentieke recept, maar door de jaren heen hebben we wel enkele kleine aanpassingen moeten doorvoeren door de veranderende voedingseisen”, zegt Peter De Jonghe van biscuiterie Grillet.

Je kunt een lekkerkoek eten met beleg, maar het is ook een perfect vieruurtje en zelfs ideaal bij een kopje koffie. Je leert het eten als kind en serveert het zoveel jaren later aan je eigen kinderen. Peter De Jonghe

“Een semoelekoek is niet helemaal hetzelfde als een lekkerkoek. Het heeft enkele andere ingrediënten en heeft een andere bakwijze”, legt Peter uit. “Een lekkerkoek heeft een aparte smaak. Het is een zachte, eerder droge koek. Je lust het of je lust het niet. Je kunt het eten met beleg, maar het is ook een perfect vieruurtje en zelfs ideaal bij een kopje koffie. Het staat traditiegetrouw bij heel wat gezinnen op tafel. Je leert het eten als kind en serveert het zoveel jaren later aan je eigen kinderen.”

