Secundaire freinetschool Poperinge pakt uit met website ‘Freinet Solidair’ Laurie Bailliu

01 april 2020

13u41 0 Poperinge De website De website ‘Freinet Solidair’ werd op 1 april gelanceerd en dat was geen grap. De website is het resultaat van een samenwerking met de secundaire freinetschool Poperinge en het lokaal rusthuis Proventier. Het is een website met filmpjes over vroeger en instructievideo’s met fitnessoefeningen. Ook de helden uit deze coronacrisis worden op de website in de bloemetjes gezet.

“Bijna dagelijks hebben we contact met onze leerlingen, klassikaal of zelfs individueel. Wij gebruiken hiervoor Google Meet en smartschoolsessie Live. Er is voor de leerkrachten een online document waarop ze kunnen intekenen met welke klas en welk uur ze online gaan met de leerlingen. Dit wordt dan in het vaknieuws geplaatst voor de leerlingen en ze kunnen ze dus deelnemen, dit is echter niet verplicht”, klinkt het bij het freinet-team. Tijdens decorona-opschorting zochten de leerkrachten van de school naar een project waarbij de leerlingen konden werken aan de eindtermen binnen het thema ‘Actief burgerschap’, waarbij leerlingen ​als actieve burgers deelnemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven.

“In het PPGO! krijgt actief burgerschap een centrale plaats om het samen leren samenleven concreet waar te maken en 21ste eeuwse vaardigheden, zoals digitaal materiaal, kritische te bekijken, analyseren en creëren.” De leerlingen namen contact op met Hannes Parent van woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge, die hen vertelde dat de rusthuisbewoners momenteel geen groepstherapie meer hebben. “Er is wel één-op-één contact met de ergotherapeuten. Gezien het rusthuis over tablets beschikt en de bewoners graag terugkeren in het verleden werd besloten om een website te lanceren met daarop korte filmpjes over vroeger.”

Wekelijks aangevuld

De leerlingen van de Secundaire Freinetschool Poperinge bleven niet bij de pakken zitten. “Ze gingen vol enthousiasme aan de slag en creëerden diverse video-compilaties met foto’s, film en muziek. Op die manier proberen de leerlingen een meerwaarde te betekenen voor de oudere bevolking die veel eenzame momenten kent in deze tijden. Er werd ook gedacht aan de fysieke gezondheid van de bewoners. In instructievideo’s vinden de senioren aangepaste fitnessoefeningen zodat de spieren en gewrichten soepel kunnen gehouden worden. Het bleef echter niet alleen bij deze video’s. De leerlingen hebben ook de hedendaagse helden uit de zorgsector, de voedingswinkels, het transport.. in de bloemetjes gezet. De foto’s van hoe ze dat deden kan je ook op de site terugvinden. Zolang de opschorting door het coronavirus duurt wordt de site wekelijks aangevuld met nieuwe filmpjes en foto’s. Misschien hebben de leerlingen de smaak om de ouderen te entertainen wel zo hard te pakken dat ze verder doen eens deze crisis achter de rug is.”