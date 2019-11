Scouts planten 70 zwarte populieren aan Vleterenbeek Peter Lanssens

23 november 2019

17u13 0 Poperinge 25 scoutsleden plantten zaterdagnamiddag in Poperinge 70 zwarte populieren langs de Vleterenbeek, tussen de Havermuis en Boescheepseweg. Dat gebeurde in opdracht van de provincie en kaderde in de Dag van de Natuur van Natuurpunt.

Populieren passen zich makkelijk aan het lokaal klimaat en plaatselijke bodem aan. “Ze zijn goed bestand tegen plagen en ziektes en zorgen voor bescherming en beschutting voor inheemse fauna”, zegt gedeputeerde voor Milieu Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Populieren gedijen goed langs beken en waterkanten en geven het landschap een typisch lijnvormig element. Waar veel diersoorten zoals vleermuizen gebruik van maken. We laten in de berm van het bufferbekken ook werk maken van een oeverzwaluwwand (waarin de vogels ongestoord kunnen broeden, red.). De aanvliegroute wordt vrijgemaakt van struiken en bomen. Zodat de zwaluwen ongehinderd de wand kunnen bereiken”, aldus Vanlerberghe.

Gekweekt in VTI

De zwarte populieren zijn gekweekt in het VTI van Poperinge. Het VTI is als enige school in Vlaanderen al vijftien jaar bezig met het vermeerderen van autochtone zwarte populieren. De ouders van die nieuwe bomen zijn gekend via het Agentschap Natuur en Bos. De populieren zijn door het uniek kweekprogramma van de tuinbouwleerlingen beter resistent tegen ziektes en insecten.